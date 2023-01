EKRE rahvastikuprogramm: pension olgu selgemalt seotud laste arvuga

Sündimuse kasvatamiseks tahab EKRE tõsta peretoetusi ja vanemahüvitisi, vähendada lasteaia kohatasu, siduda pensioni selgemalt laste arvuga ning vähendada iga alaealise lapse pealt last kasvatava vanema tulumaksu viie protsendi võrra. Samuti peab EKRE vajalikuks soodsat kodulaenu, mille puhul kustutataks sellest neljandik iga uue lapse sünniga, ning õppelaenu, mis kustutataks pooles ulatuses, kui peres on üks laps, ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last.

Valge rääkis Postimehele, et pensionilisa laste kasvatamise eest makstakse ka praegu nii pensionistaaži suurendamise kaudu kui ka täiendava pensionilisana. «Me suurendaksime neid summasid ja muudaksime proportsiooni sel põhimõttel, et naised (või mehed), kes on saanud laste kasvatamise tõttu vähem või väiksema koormusega tööl käia ning kelle pension on sellest tulenevalt väiksem, ei oleks diskrimineeritud. Laste kasvatamine on samuti töö,» kõneles Valge.