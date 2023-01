ANALÜÜS ⟩ Kuidas iibepoliitika muutus kõige armastatumast asjast kõige vihatumaks

Reformierakonna 2003. aasta valimisplatvormi kõige esimene ehk tähtsaim punkt kõlas just nii. Siim Kallas (RE) oli toona peaminister ja erakonna juht. «Muidugi mäletan neid lauseid,» sõnab Kallas ja lisab leebelt: «Täna kõlaksid need mõtted vastuolulisemalt.» See on veel isegi pehmelt öeldud, tõenäoliselt ristitaks Kallas Eesti Talibani juhtfiguuriks, kes tahab naised kööki pliidi külge aheldada.