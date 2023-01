Aasta alguses püsivad erakondade toetusprotsendid stabiilsed

«Kõige suurem üldine muutus, mida ehk ära märkida, on eelistuseta valijate osakaal jätkuv langus. See on praeguseks jõudnud 38 protsendi tasemele ehk siis üpriski lähedale sellele tasemele, mida võiks valimiste hetkel oodata. Eelistuseta valijad küsitluses on vägagi tõenäoliselt need, kes lõppkokkuvõttes valima ei lähe ning näiteks 64-protsendilise valimisosaluse puhul võiks eeldada, et küsitlustes on umbes 36 protsenti vastajaid, kes ütlevad, et neil erakondlik eelistus puudub,» ütles Mölder.