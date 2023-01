GRAAFIKUD ⟩ IT-ettevõtjad panid seljad kokku ja hakkasid poliitraha jagama

Kulu saab arvutada täpsemalt pärast valimisi, kuid ta eeldab, et see jääb 600 000 euro kanti.

IT-ettevõtjad toetasid Eesti 200

«Eesti 200 on püsivalt töötanud selle nimel, et teha hea valimistulemus, kindlasti on meie programm ja peagi kokkupandav nimekiri kõnetanud ka neid, kellele läheb meie käekäik ja maailmavaade korda – see on põhjus, miks meid on toetatud,» lausus rütmikalt Eesti 200 esimees Lauri Hussar.