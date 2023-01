VIDEO ⟩ Andrei Korobeinik: Eesti pole ainult Tallinn, meil on ka teisi linnasid ja külasid

Keskerakondlane Andrei Korobeinik tõdes tänasel volikogul Postimehega vesteldes, et Eesti majanduse olukord on üsna kriitiline — riiki raputab rekordiline inflatsioon, mis on omakorda seotud asjaoluga, et ettevõtjad pole saanud energiakriisi leevendamiseks piisavalt tuge.