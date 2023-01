Hussar valimiskongressil: Eesti vajab uut ja progressiivset valitsust

«Head ideed ja reformid on üksnes siis head, kui need ka ellu viia. Eesti 200 ambitsioon on teha Eesti maailma parimaks riigiks,» sõnas Hussar.

Ta ütles, et eelseisvad valimised on kõige olulisemad valimised pärast 1992. aastat, sest vajadus muutuste järele on väga suur. «Juba pikka aega kuuleme Eesti riigijuhtide suust seda, kuidas mitte miski pole võimalik. Peaminister ütleb, et mitte midagi ei ole võimalik teha, sest koalitsioonipartner ei luba. Koalitsioonipartner ütleb, et neil ei ole hääli. Eesti 200-le see suhtumine ei sobi,» lausus Hussar.



Ta tõi näiteks takerdunud projektidest teedeehituse ja tuuleparkide rajamise, maale korraliku internetiühenduse loomise ning laste liiga pika koolitee. «Nendel valimistel otsustatakse, kas Eesti läheb edasi või tagasi,» ütles Eesti 200 esimees.



Hussari sõnul on Eesti 200 ambitsioon saavutada uus tase Eesti hariduses, julgeolekus, riigivalitsemises, tervishoius, majanduses ja energeetikas. «Me ei rahuldu vabandustega, et mitte miski pole võimalik. Meiega on kõik võimalik. Võimalik olla tark ja jõukas. Võimalik olla erinev ja eriline,» ütles ta.