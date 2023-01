VIDEO JA FOTOD ⟩ Hussari punased jooned: EKRE kasutab endiselt Kremli ideoloogiale sarnast retoorikat

Irja Lutsar, Igor Taro, Peeter Tali, Kalev Stoicescu, Gea Kangilaski jne. Eesti 200 nimekiri on populaarseid nimesid täis. Kuidas sellise nimekirja koostamine ja inimeste leidmine käis?

Eesti 200 otsis ennekõike neid inimesi, kellega meil on ühine maailmavaade. Kellega me mõistame tulevikuvajadusi ühtmoodi. Selles tlähtuvalt ka inimesed meie nimekirja tulid. Loomulikult vaatasime ka seda, et meil oleksid kaetud erinevad piirkonnad ja valdkonnad.