VIDEO ⟩ Lutsar: Covid-19 pandeemia ei olnud vaid ekspertide kriis, see oli minu õppetund

«Eks ma olen hakanud palju rohkem lugema majandusest, poliitikast. Neid asju, mis ei ole minu tugevused. Meditsiini ma tunnen, aga olen püüdnud ennast kurssi viia ka muude aladega, mis on poliitikas olulised,» kirjeldas Lutsar täiesti uue valikuga kaasa tulnud huvisid.

Eesti 200 valimisprogramm on tema kinnitusel väga tugev. «Aga seda programmi saab teha ainult siis, kui inimesed on terved. Meditsiinisüsteemi tugevana hoidmine on väga oluline. Kui meenutame paari aasta tagust olukorda, siis esimest korda pärast Teist maailmasõda varises meditsiinisüsteem riikides kokku,» rääkis Lutsar, kelle sõnul läks aga Eestil paremini kui näiteks USA-l.