Endine võrdõigusvolinik Liisa Pakosta kandideerib Eesti 200 ridades riigikokku

«Kandideerin selleks, et kaitsta inimeste õigusi. Need on laste õigused, eakate õigused, lapsevanemate õigused, puuetega inimeste õigused, vähemuste õigused, naiste ja meeste õigused, aga ka järgmiste põlvkondade õigus ilusale Eesti metsale ja puhtale keskkonnale,» loetles Pakosta.

Eesti 200 programmis on tema sõnul inimõiguste kaitse kõige tugevamalt sees. «Kõik on võimalik ainult siis, kui põhiõiguste vundament on tugevalt all. Ka puudega lapsel peab olema lootust, et temal on ka kõik võimalik, isegi ligipääsetav mänguväljak,» kommenteeris Pakosta. Ta tõstis kandideerimisest rääkides esile ka abieluvõrdsuse, inimväärikuse austamise töösuhetes ja riigilt teenuste saamisel ning isikuandmete kaitse.