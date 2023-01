JUSTIITSMINISTER LIBEDAL JÄÄL ⟩ Õpetajad said Danilson-Järgilt tema erakonna sihte tutvustava reklaamkirja

Eelmisel nädalal selgus, et justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) on valimiskampaania raames saatnud kooliõpetajatele isiklikke kirju. Selline käitumine tekitas hulga küsimusi, selline aktiivne reklaam on Eestiga sarnase õigusruumiga riikides poliitikutele trahvegi toonud.