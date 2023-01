Evelyn Sepp hüppas parlamendivalimisteks Roheliste paati

«Andsin nõusoleku aidata valimistel erakonda oma teadmiste, kogemuste, nime ja kontaktidega. Soovin olla nendel valimistel Rohelistele aktiivne toetaja ja veenda valijaid, et see on ainus nimekiri, kes on siiralt oma rohelise ilmavaate taga. Et tegemist pole «rohepesu» kohustuslike jutupunktidega,» selgitas Sepp oma valikut.

«Oleme uhked, et Evelyn Sepp valis poliitikasse naasmiseks Eestimaa Rohelised. See on ka loogiline, sest me oleme ainus looduskeskkonna ja elurikkuse kaitsele pühendunud erakond,» sõnas Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu. «Eesti looduse ja seeläbi tuleviku kaitsmine on meie kätes. Loodame, et Eesti rahvas annab meile selleks võimaluse.»