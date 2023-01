Rohereformiministri koha loomiseks napib erakondadel üksmeelt

Reformierakond on lubanud luua järgmises valitsuses rohereformiministri koha, ent kuigi rohepööre majanduses, kliimamuutused, energeetika jms on tähtsad teemad, puudub poliitikutel üksmeel, kas nende käsitlemine vajab eraldi ministrikohta või mis ministreid meil üldse vaja on. Selles, et ühiskond ja majandus peavad muutuma jätkusuutlikumaks, ei kahtle samas keegi.