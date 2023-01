Luubi all ⟩ Erakonnad tammuvad paigal.Valimiskampaania jääb üllatavalt hillitsetuks

Vaikne on. Nii võtab senise riigikogu valimiste kampaania kokku Erkki Keldo, parlamendi liige ja Reformierakonna endine peasekretär. «Arvasime, et tuleb väga rõlge kampaania, aga nüüd, kui kuu aega on e-hääletamise alguseni, pole olnud veeranditki sellest, mida ootasime,» räägib Keldo. «Meie käime oma korvikeste ja telkidega ringi. Teised käivad oma korvikeste ja telkidega ringi. Väga vaikne.»