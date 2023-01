VIDEO ⟩ Perling: meie eesmärk on 7-liikmeline fraktsioon riigikogus

Parempoolsete juht Lavly Perling on valimisprogrammi ja – loosungit tutvustades optimistlik sõnades, et kes seda reitingut ikka usub. Tema sõnul on Parempoolsetega väga tugevad inimesed, kes seisavad oma maailmavaate eest. «Parempoolsed on ainuke poliitmaastikule jäänud erakond, kus kõneleb mõistuse hääl. Me usume, et valija on tark ja tahab oma hääle anda mõistusele,» ütles Perling.