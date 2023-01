Poliitikasse pürgijate sissetulekud luubi all

Oma Facebooki postituses ütles Raag, et teeb Lehtmet kaitsva avalduse olukorras, kus ta ise on end riigikogu valimistel üles seadnud Parempoolsete nimekirjas, Lehtme aga on teatanud kandideerimisest Eesti 200 nimekirjas. Mõlemad on MTÜ Slava Ukraini tegevusega tugevalt seotud ja peavad seda nii oluliseks, et ei jäta oma tööd seal ilmselt ka siis, kui peaksid parlament pääsema. Seoses sellega uuris Postimees, kui levinud on riigikogu kõrvalt mõne muu töö tegemine.