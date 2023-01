ANALÜÜS ⟩ Keskerakond on EKRE-le kannule rebinud

Kahe erakonna vahe on järjepidevalt vähenenud kaks-kolm kuud. Viimased andmed näitavad EKRE toetuseks 21,3 protsenti ja Keskerakonna toetuseks 18 protsenti. Võrdluseks, oktoobris oli seis vastavalt 27,4 protsenti ja 13,2 protsenti.

«See on kindlasti kõige silmatorkavam trend parteide populaarsuse juures,» sõnas ka politoloog Martin Mölder. Kuna ÜUI avaldab nelja viimase nädala koondtulemusi – ülaltoodud arvud käivadki selle kohta –, aga küsitlusi viiakse läbi iga nädal, saab viimase nädala kohta (mille kohta eraldi tulemusi veel pole) juba isegi eeldada, et nädala lõikes on Keskerakond EKREst mööda läinud.