Valimisnimekirja esimese koha mõju on minimaalne

Tartu Ülikooli politoloogi Rein Toomla sõnul on mõningad nende uuringud näidanud, et kuni 15 protsenti valijatest teeb oma lõpliku valiku alles valimiskabiinis. Mis nende valiku tingis, on muidugi omaette küsimus. Mõni võis selle teha näiteks eelneva õhtu peaministrikandidaatide teledebati põhjal. Samas võis mõni tõepoolest minna valimiskabiini ehku peale, kui teda tabas mingisugune valgustatus, ning valida nime, mis talle nimekirjast esimesena vastu vaatas.