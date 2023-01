VALIMISSTUUDIO ⟩ Kõlvart: olen kavandatud viisil eestikeelsele koolile ülemineku vastu

Mihhail Kõlvart: Praegu on haridussüsteemis puudu 700 õpetajat ja 5700 õpetajat on vanuses 60+, nii et lihtne matemaatika näitab, et igal aastal oleks vaja asendada 380 õpetajat. Ma arvan, et keegi ei ole eesti keele vastu, pigem on küsimus selles, kas me püüame eesmärgi saavutada loosungitega või numbritega. Mina arvan, et seda tuleb teha numbritega. Kuna eestikeelsele koolile üleminekul ei ole arvestatud tervet hulka aspekte, tuleb seaduses teha muudatusi.

Tõnis Lukas: Isamaale on see üks olulisemaid asju, et juba alustatud tee lõplikuks üleminekuks täielikule eestikeelsele õppele saaks lõpuni käidud, et see protsess ei jääks jälle pooleli. Pean nentima, et see on isegi suur progress, et Keskerakonna esindaja ei vastandunud eesti keelele üleminekule. See on muutus võrreldes eelnevate aastatega ja ka Mihhail Kõlvarti enda seisukohtadega kümmekond aastat tagasi. Paraku on vastuseis nüüd Itaalia streigi moodi, kus otsitakse põhjusi, miks mitte midagi teha.