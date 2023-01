Martin Helme: Ukraina toetamisel on piir ees ja sellest piirist meie üle ei läheks

Koroona puhul ütleksin ma, et ma ei arva, et see on kuum teema. Kuum on see ainult selles võtmes, mida meile tehti aasta-kaks tagasi. See režiim, mille Kaja Kallas kehtestas, oli ikkagi totalitaristlik ja täiesti põhjendamatu. See ei olnud teadlaste põhjendatud. Näeme seda, et need nn vaktsiinid on ikkagi väga palju terviseprobleeme tekitanud väga paljudele inimestele ja nende sundimine oli kuritegelik. Koroona on lihtsalt üks hooajaline külmetushaigus, nii nagu teised ja sellepärast paanitseda ei ole vaja. Tõsi on küll see, et selle koroonakriisi tõttu ja ka massilise immigratsiooni tõttu on meie tervishoiusüsteem kriisis – väga sügavas kriisis. Aga sellest jälle ei taha keegi rääkida. Reformierakond tahaks selle asemel rääkida sõjast. Mis puudutab Ukraina sõda, siis meie erakond on algusest peale olnud väga selgel liinil, et Venemaa on agressor, Venemaa tuleb peatada Ukrainas ja Ukrainat tuleb aidata. Aga meid eristab teistest erakondadest see, et Ukraina aitamine meie silmis ei tähenda seda, et ujutame Eesti üle immigrantidega. Tegelikult Ukraina aitamine ei ole võimalik, kui Ukraina jookseb inimestest tühjaks. Selleks, et Ukrainat aidata, ei pea Eestisse vastu võtma sadat tuhandet või enamat inimest. See on üks väga põhimõtteline vahe meil teistega. Ja teiseks peaks Ukraina aitamine olema ka meile jõukohane. Me ei saa ennast vaeseks maksta. Me ei saa öelda Eesti inimestele, et sinu puusaoperatsioon lükkub pool aastat edasi, sest me aitame Ukrainat. Me ei saa öelda Eesti inimestele, et te ei saa panna oma last enam eestikeelsesse kooli, sest me aitame Ukrainat. Me ei saa öelda oma inimestele, et võtame ära kõik huvialarahad. Me ei saa