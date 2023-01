Michal: metropoliidil tuleb olla valmis elamisloa tühistamiseks

«Eesmärk paistab olevat kehastuda rahutuviks, justkui poleks Moskva läinud tapma tsiviilisikuid, naisi ja lapsi Ukrainas, eesmärgiga luua muljet ja telekaadreid, et Eestis oodatakse muud kui selle sõja lõppu Ukraina võiduga. Sekundaarne kasu ilmselt on sõnumis Eestis vähenevale Moskva toetusgrupile - Koos on omad, toetage neid,» kirjutab Michal.