REITINGUD ⟩ Poliitikavaatleja: EKRE kõnnib Ukraina-retoorikaga õhukesel jääl

Tartu Ülikooli politoloogi Martin Mölderi sõnul saab värsketes Norstati reitingutes näha osalt eelmisel nädalal täheldatud muutuste jätkumist, kuid osalt ka uusi suundumusi, mis võivad enne valimisi mänguvälja veel märgatavalt muuta. «Kuigi Reformierakonna toetus on jaanuari vältel püsinud märkimisväärselt stabiilne, on praeguseks näha, et oma viimasest toetuse tipust novembri lõpus, mil nende reiting ulatus 33,5 protsendini, on nad praeguseks selgelt kaotanud. Hetkel on oravate toetus võrreldes toonasega umbes kaks ja pool protsendipunkti madalam. Kuigi Reformierakonna nelja nädala keskmine toetus püsib kõrge, langes nende iganädalane toetusnäitaja sel nädalal märgatavalt ning on tasemel, kus ta viimati oli püsivalt enne Venemaa-Ukraina sõja algust,» märkis Mölder.