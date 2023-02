Reitingud: EKRE edu Keskerakonna ees on veelgi kahanenud

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 20,7 protsenti ja Keskerakonda 19,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on alates detsembri algusest langenud kolme protsendipunkti võrra. EKRE toetus on 4,3 protsendipunkti võrra madalam kui kuus nädalat tagasi. Keskerakonna toetus on võrreldes kuue nädala taguse ajaga aga 3,6 protsendipunkti võrra suurem. EKRE ja Keskerakonna vahe oli praegusest väiksem viimati eelmise aasta alguses ehk pisut enam kui aasta tagasi.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 11,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,8 protsendiga ning Isamaa 7,1 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,5 protsenti ja opositsioonierakondi 39,8 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli politoloogi Martin Mölderi sõnul ei anna käesoleva nädala toetusnumbrid veel suuremat selgust selle osas, milliseks täpselt võib valimistulemus kujuneda - on märke, et osad hiljutised muutused on raugemas, kuid samas ei ole toimunud võrreldes eelmise nädalaga ühtegi murrangulist nihet.

Reformierakonna suhteline toetus on Mölderi sõnul olnud alates detsembri algusest praktiliselt järjepidevas languses ning on äärmiselt ebatõenäoline, et sellise aeglase trendi taga oleks juhuslik statistiline viga.