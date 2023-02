Kalle Grünthali ja EKRE kaebus jäi valimiskomisjonis läbi vaatamata

Valimiskomisjon arutas Grünthali ja EKRE kaebust Paide linnasekretäri tegevuse peale, teatas valimisteenistuse pressiesindaja. Kaebajad märgivad, et seaduse järgi peab igal erakonnal olema garanteeritud üks koht iga valimisjaoskonna komisjonis ja see ei ole tagatud.

Kaebajate hinnangul on seadusevastane otsus määrata EKRE liige ühes Paide jaoskonnakomisjonis asendusliikmeks. Seetõttu nõuavad kaebajad, et Paide linnasekretär teeks ettepaneku jaoskonnakomisjoni liikmete lisamiseks. Paide linnasekretär Leemet Paulson märkis oma vastuses, et otsuse jaoskonnakomisjonide moodustamiseks on teinud Paide linnavolikogu ning pole linnasekretäri pädevuses kutsuda kokku uus volikogu istung otsuse muutmiseks.