VALIMISED 2023 ⟩ Kuidas Hääleandja töötab?

Üldine kirjeldus

Küsimused on valdavalt valitud nii, et nad puudutaksid pigem põhimõttelisi välispoliitilisi ja majanduslikke teemasid või sotsiaalseid väärtusi. Valimistel annab iga valija oma hääle kandidaadile, kes tema arvates peaks järgmised neli aastat Eesti poliitikat kujundama. Ei ole võimalik teada, mida tulevik toob, kuid on võimalik määrata, millises suunas valija või poliitik vaatavad. Kes oleks näiteks neli aastat tagasi võinud oletada, et nüüd lahkuva riigikogu ametiaega jäävad defineerima koroona, energiakriis ja Venemaa-Ukraina sõda.

Väärtused aitavad päevapoliitikast kaugemale vaadata. Nad on valimisloosungitest ettenägematutest tulevikusündmustest üldisemad ja põhimõttelisemad küsimused, mis ei vaju valimiskampaania lõppedes unustusehõlma. Nad annavad meile aimu, mille eest üks või teine kandidaat võiks ka tulevikus seista. Nende põhjal on võimalik otsustada, kes oleks iga valija jaoks kõige sobivam rahvaesindaja. Oleme palunud riigikogu valimistel kandideerivatel kandidaatidel ära täita Hääleandja küsimustik, mis puudutab just nende endi väärtushinnanguid erinevates majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes. Valijad saavad vastata täpselt samadele küsimustele ning selle põhjal on võimalik öelda, millised kandidaadid on valija väärtushinnangutele kõige sarnasemad ja millised mitte.

2023. aasta riigikogu valimisteks koostatud Hääleandja koosneb 29-st küsimusest. Iga teema ei ole iga üksiku valija või poliitiku jaoks samaväärselt oluline. Seega on kokkusobivuse määratlemisel arvestatud üksnes neid küsimusi, mis on valija jaoks olulised. Vastused igale küsimusele võisid langeda kahele poolsusele ning kokkusobivuse arvutamisel on määravaks nii see, kummal poolusel on valija ja kandidaat kui ka see, millised on nende vastused ühe pooluse sees. Oleme eeldanud, et ebakindla positsiooniga valija («pigem jah» või «pigem ei») eelistab kindla positsiooniga kandidaati («jah» või «ei») rohkem kui kindla seisukohaga valija ebakindla seisukohaga kandidaati. Ebakindel vastus näitab, et seisukoht on vaid osaliselt «jah» või osaliselt «ei». Kindla seisukohaga valija jaoks paikneb ebakindla seisukohaga kandidaat seega antud teemal vastaspooluse suunas. Samal põhjusel ei ole ebakindla seisukohaga valija ning ebakindla seisukohaga kandidaadi kokkusobivuse skoor sama suur kui kindla seisukohaga valija ja kandidaadi.