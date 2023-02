VIDEO ⟩ Märt Sults nahutab meeleolukas venekeelses valimisreklaamis konkurente: see on ühe kindla erakonna kohta

«Keegi lubas, et me saame maailma kõige rikkamaks riigiks. Jah, me oleme lõpust lugedes teisel kohal. Keegi lubas, et meil hakkab olema väga odav küte ja soe. Aga mul on külm, nagu ka teil... saate aru,» lausus Sults reklaamis. Mida sekund edasi, seda vähem riideid Sultsile selga jääb. Lõpuks ta ütleb, et neid kõiki asju ei ole tema lubanud. «Ma tean, kuidas väljuda sellisest olukorrast. Ma tean seda! Mul on magistrikraad keemias ja psühholoogia magister. Ja ma tean, kuidas väljuda. Ma ei ole poliitik, ma olen päris inimene, päris tegudega. Ärge unustage: ma olen teie naaber,» lõpetas Sults.