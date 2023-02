VALIMISRADAR ⟩ EKRE ja Reformi vastasseis püsib meedia tähelepanu keskpunktis

Siiski vaadates valimisteemade kajastamist on näha teatavat Eesti Rahvusringhäälingu teledebattide mõju teemade trendimisele. Nimelt oli ERRi teledebati keskmes kultuuri-, kõrgharidus- ja teaduspoliitika teemad. Nii nägime Stationi valimisradaril, et kõrgharidus- ja teaduspoliitika teemasid koondav hariduspoliitika teema möödus eelmisel keskkonnapoliitika teemakategooriast.

Samal näib EKRE seadvat valimisdebattides oma agendat. Nimelt nähtub erakondade kajastusosakaaludest erinevates valimisteemades, et eelmisel nädalal said rahvuskonservatiivid kõige enam sõna keskkonna- ja energiapoliitika teemadel. Täpsemalt vastandus EKRE Reformierakonna valitsuste ja seeläbi Euroopa Liidu rohepöörde kursile nõudes põlevkivi elektrijaamade taaskäivitamist ning Eesti energiahindade viimist Euroopa pingereas viimasele kohale.

Võrreldes eelmise nädalaga teeme radaris ka väikese korrektuuri ja lisame andmestikku ka Eestimaa Rohelised. Rohelised on neil valimistel selgelt marginaalne poliitiline jõud, mis võistleb nii reitingutes kui ka Stationi valimisradaril Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga. Samas Roheliste peamistel teemadel ehk keskkonna- ja energiapoliitikas on Rohelised saanud rohkem meediapilti kui Vasakpartei.

Üldiselt on aga erakondade kajastusmahud jäänud veebruari avanädalaga võrreldes samaks. Jah, Sotsiaaldemokraatlik erakond on EKRE ja Reformi vastandumisest pisut maha jäänud, kuid hoiab erakonde nähtavuse pingereas endiselt tugevalt kolmandat positsiooni. Keskerakond on tugev keskmik ja mõõdukate konservatiivide seas on endiselt number üks erakond Isamaa, kes edestab lähimaid rivaale Eesti 200 ja Parempoolseid. Üldjoontes on aga kõik erakonnad (va Vasakpartei) oma kajastusmahte kasvatanud.