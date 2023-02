KULUHÜVITISED ⟩ Maksumaksja rahastab EKRE kinnisideid ja eneseuuringuid

Kuigi politsei, prokuratuur ja kohtud lahendavad järjepanu jälitamisohvriks langenud Eesti inimeste juhtumeid ning kapo on aasta jooksul teatanud arvukate putinistide riigist väljasaatmisest, levib EKRE ridades endiselt uskumus, et neil asutustel koos müstilise süvariigiga on rahvuskonservatiivide suhtes kinnisidee. Erakonna liikmetega suheldes ilmneb, et paranoia juured paiknevad 2021. aasta jaanuari Porto Franco korruptsiooniskandaali puhkemises.