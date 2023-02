ANALÜÜS ⟩ Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kostitas ettevõtjaid uue bürokraatialaadungiga

Tehke endale asjad selgeks!

Formaalselt võib ju öelda valitsuse ja ELAK-i umbmäärane seisukoht «Eesti huvide» puhul on alles läbirääkimiste alguspunkt ja kõik on alles ees. Praktika on aga näidanud, et reeglina sellest hetkest alates liigub teema poliitilise kontrolli alt ära. Eesti ministeeriumite ametnikud hakkavad osalema euroliidu vastavates töögruppides, kus tehakse nüüdsest ära 80 protsenti sisulisest tööst. Kuna kodust, st valitsusest ega riigikogust pole selget mandaati antud, et mida Eesti tahab ja mida mitte, siis jääbki kõik paari ametniku isikliku tunde tasandile. Aga ametnikud ei tee ega peagi tegema poliitilisi valikuid ning seepärast on kõige turvalisem mitte eriti silma paista ega sekkuda.

Ja ongi valmis. Euroopa Parlament annab heakskiidu ja meil Eestis jälle üllatutakse, et kuskohast see siis tuli.

Euroopa Liidu riigid keskmiselt on vähem turumajanduse usku ja rohkem riiklikku sekkumise usku kui Eesti. Paratamatult kandub see üle ka Euroopa Komisjonile. Sõltumata sellest, et Reformierakond on aja jooksul rohkem tsentrisse liikunud, on nad majandus ja maksude küsimustes hoidnud turuusku.

Kuna rohepööre on nii maailmavaateliselt, suundadelt ja lahendustelt tulnud «vasakult» ja Reformierakond on lihtsalt seda aktsepteerinud, ilma et samas oleks seda enda jaoks läbi mõelnud ja sisustanud parempoolsete turuusku lahendustega, siis lüüaksegi direktiividele ilma järele mõtlemata templid alla.

Rohepöörde asjus on Reformierakond aga üsna tüüpiline Euroopa vasakpartei. Kui vaadata isegi roheteemade kõneisikuid Reformierakonnas, siis ei ole need Jürgen Ligi ega Kristen Michal, vaid Reformierakonna sotsiaaldemokraatide rakuke. Kuna rohepööre on nii maailmavaateliselt, suundadelt ja lahendustelt tulnud «vasakult» ja Reformierakond on lihtsalt seda aktsepteerinud, ilma et samas oleks seda enda jaoks läbi mõelnud ja sisustanud parempoolsete turuusku lahendustega, siis lüüaksegi direktiividele ilma järele mõtlemata templid alla. Kui endal ikkagi pole läbimõeldud mõtet. mida tahame ja mis Eesti huvi, siis jääbki leppida teiste kirjutatud seaduste ja poliitikatega.