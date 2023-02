VALIMISRADAR ⟩ Julgeolekudebatt sai uued tuurid

Tuleb nentida, et julgeolekualane sõnasõda võtab tähelepanu ära teistelt olulistelt valimisteemadelt. Siiski võib ühekülgseks kiskuv valimisdebatt luua hea kommunikatiivse platvormi näiteks Keskerakonnale või mõnele muule poliitilisele jõule, et välja tulla sõnumiga stiilis «räägime rohkem toimetulekust ja teistest olulistest teemadest».

Samuti on selge, et praegune debati kontekst ei sobi ka EKRE-le, sest mida kauem on EKRE pildis julgeoleku teemal, seda suurem võimalus on teistel erakondadel rahvuskonservatiive valijate silmis diskrediteerida. Mis veelgi olulisem – teised erakonnad saavad oma püsivalijaskonda aktiviseerida ehk rõhutada, kui oluline on valimispäeval anda oma vastuhääl EKRE-le.