Riigikogu arutas olulise tähtsusega riikliku küsimusena inimarengu aruannet

Samuti osutas ta, et vaimse tervise spetsialistide puudus ja teenuste kehv kättesaadavus on ühiskonnas teadvustatud ja väga oluline probleem. «See on signaal sellest, et me tegeleme probleemidega liiga hilja. Me tegeleme vaimse tervisega siis, kui probleemid on kaugele arenenud, on tekkinud diagnoositavad häired. Siis on, jah, inimesel vaja pääseda psühhiaatri juurde. Enne seda on palju muid võimalusi enda vaimset tervist hoida ja abi saada,» toonitas Sisask ja lisas, et tung spetsialistide abi poole ei ole ainult halb sõnum. «Sellel on ka positiivne pool ja see tähendab, et inimestel on suurem teadlikkus. /---/ Pole piinlik abi otsida, kui ma seda tõesti vajan. Aga ikkagi, oluline on häirete ravi ja probleemide ennetuse mõistlik tasakaal.»