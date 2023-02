Kuid Reformierakonna toetus on kerges langustrendis ja märksa tihedamaks muutunud rebimine küsimuses, millised on valimiste järel kõige tõenäolisemad valitsuskoalitsioonid. Kui vahepeal näitasid tulemused, et EKRE-Keskerakonna-Isamaa koalitsioon ei saa isegi teoreetiliselt tekkida – matemaatika lihtsalt ei võimalda –, siis värsked uuringuandmed annavad ka sellele võimaluse.