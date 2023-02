VALIMISRADAR ⟩ Tants ümber EKRE ei lase sisulisel debatil kõlada

Mis oli selle tulemus? Kui üle-eelmisel nädalal (13.02–19.02) oli EKRE ja Reformierakonna kajastuste vahe 17 kajastust EKRE kasuks, siis eelmisel nädalal oli peamiste rivaalide vahe 140 uudist EKRE kasuks. Kuigi eelmisel nädalal märkisin, et meediatähelepanu tulipunktis püsimine võib vähendada rahvuskonservatiivide toetust reitingutes, siis pean täna nentima, et eksisin.

Jah, peaministri eelistuste (ERR) osas on EKRE esimehe Martin Helme toetus nädalast-nädalasse näidanud mõningat langust, kuid EKRE üldine toetus on vähemalt Norstati koostatud reitingute kohaselt teinud 0,8-protsendilise tõusu. Arvestades Politico skandaali ulatust ja reitinguid, võib eeldada, et skandaal pigem aktiviseeris EKRE, aga ka teiste erakondade valijaskondasid, ning kindlustas praeguseks väljakujunenud valimiseelistust.

Arvestades ühe teema domineerimist ja selle polariseerivat iseloomu, siis võib see omada teatavat negatiivset mõju valimisaktiivsusele. Täpsemalt vaadates erakondade kajastusosakaalusid valimisteemades, siis on selge, et kõige rohkem kõnetab valimiste kajastamine EKRE ja Reformierakonna potentsiaalseid valijad. Teised erakonnad on pidanud suuresti kommenteerima kahe rivaali vastanduvaid seisukohti, kuid ei jäta piisavalt ruumi väiksematele oma seisukohtade esitamiseks.