Oma võimalikku häältesaaki keegi uustulnukatest prognoosida ei soovi. Eeva Helme, kes on korra juba kohalikel valimistel Lääneranna vallas osalenud, meenutas, et tookord seadis ta eesmärgiks 30 häält. Valimistel õnnestus aga saada 158 häält, mis oli valla teine tulemus. Seekord kandideerib ta Lasnamäe, Pirita ja Kesklinna piirkonnas, mis on EKRE-le kõige raskem, sest erakonna toetus on seal 6,5 protsenti.