KOALITSIOONIANALÜÜS ⟩ Wagneri-skandaal paistab EKREIKE koalitsioonile hingekelli löövat

Nimelt on Isamaa jõudnud oma sisekaemustes tõdemusele, et Vene palgaarmee Wagneri ja selle juhi Jevgeni Prigožini seostamine rahvuskonservatiivide 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaga tõotab EKRE suunata pikas plaanis allakäiguspiraalile. Ja et rahvuskonservatiivid oma võimalikus vabalanguses Isamaad säästaks, on nende jaoks eluliselt vajalik end EKREst sujuvalt, aga see-eest otsustavalt distantseerida.