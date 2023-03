VÄLKVIDEO ⟩ Helme: need välistamise jutud on poosi võtmine

«See, mida me näeme, on ju Eesti valimistesse sekkumine Kremli infooperatsioonide abil. Kremli ette söödetud infot kasutavad eriti usinasti ära eriti just liberaalid, Reformierakond, aga ka Eesti meedia läheb sellega rõõmsalt kaasa - see on oht Eesti demokraatiale ja põhiseaduslikule korrale,» kommenteeris Helme. «Siin tuleb kindlasti selgus majja lüüa! Ma tahan Helirile öelda, et siin küll ühtegi küsimärki õhus olla ei tohiks.»