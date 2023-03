Riigikogu – püha koht, võitlusareen või laadaplats?

Jüri Adamsi (riigikogus 1992–2003 ja 2015–2019) meelest on suhtlemiskultuur riigikogu liikmete vahel valdavalt sõbralik. «Aga valijatele sõnumit edastades, eriti kui on tegemist teleülekandega, dramatiseeritakse omavahelisi vastuolusid, ja viimase umbes 15 aasta jooksul on muutunud piinlikult ebameeldivaks need töövormid, kus valitsuse liikmetele küsimusi esitatakse,» ütleb veteranpoliitik. Eriti kriitiline on ta infotunni suhtes: «See on muutunud suurel määral mõttetuks vastastikuseks solvamiseks.»