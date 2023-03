RIIGIKOGU VALIMISED ⟩ Valijad on oma häält muutnud 6700 korral

Valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe sõnas Postimehe päringule vastates, et nad ei saa jagada statistikat selle kohta, millistel päevadel konkreetselt kui mitu inimest ja mitu korda üle hääletas. Küll aga saab üldistatult öelda, et mingisugust mustrit ei paista.

«Mõni valija valib kohe uuesti, mõni järgmisel päeval. Paljud e-hääletajad hääletavadki mitu korda. Praeguseks on korduvhääli antud ligikaudu 6700 – see aga ei tähenda, et üle hääletanud on sama palju inimesi, sest üks inimene saab uuesti e-hääletada korduvalt,» sõnas ta. Täpse korduvhäälte arvu saab valimiteenistus öelda pühapäeva õhtul, kui e-hääli loetakse.