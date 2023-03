LUUBI ALL ⟩ Pöörane galerii: mille kõigega üritavad poliitikud igavesti valijate mällu sööbida

Poliitilised reklaamid jagunevad ametlikeks reklaamideks ja rahvakunstiks. Ametlikud reklaamid sünnivad erakondade peakontorites paika pandud reeglite järgi, mille taga on kampaaniameeskondade strateegiad ja professionaalne kvaliteetne teostus. Rahvakunst on see, mida teevad kandidaadid ise, tihtipeale oma raha eest.

Võib arutleda poliitreklaami kui sellise piinlikkuse, meeldivuse või ebameeldivuse üle, aga see teine, rahvakunsti valdkond on tihti piinlikum, jaburam, haigem ja kummalisem. Ning heal juhul ka humoorikam ja naljakam. Kui ametlik poliitreklaam kipub olema korrektne igav korduv tapeet, siis poliitiline rahvakunst lisab viisakasse poliitkemplusesse värvikirevust ja hoogsust, olles mõnikord nii halb, et see juba mõjub heana.