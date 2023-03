Luubi all ⟩ Reformierakonna dilemma: Keskerakond või Eesti 200

VIimaste küsitluste järgi on seis läinud nii tasavägiseks, et Reformierakond ei välista enam isegi nelikliitu: varianti, kus koalitsiooni ei panda kokku mitte kahekesi või kolmekesi, vaid lausa neljakesi. Ainus, kelle Reformierakond välistab – erakonna juht Kaja Kallas kinnitas seda ka Postimehele antud intervjuus korduvalt –, on EKRE. Kõik teised variandi on võimalikud. «Igaühel omad plussid ja miinused,» ütles Kallas.