Eestile on omane, et peaaegu kõik erakonnad püüavad hääli rabada vasakult ja paremalt, noorukitelt ja pensionäridelt, toimetulekupiiril virelejatelt ja miljonäridelt. Seetõttu näivad parteide programmid ideoloogilise segapudruna ja osalt on just kõigile meeldida püüdmise soov kaasa toonud suured vastandumised.