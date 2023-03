Tegelikult võib eeldatavasti riigikokku pääsevad kuus erakonda lahterdada kolme kategooriasse. Nii Eesti 200 kui ka sotsiaaldemokraadid vahetasid 2022. aastal esimeest. Kaks Laurit (vastavalt Hussar ja Läänemets) edestasid kahte naist (vastavalt Kristina Kallast ja Riina Sikkutit). Valimised on suutnud teatud määrani mõlemas erakonnas lahkhelisid siluda, kuid on tõenäoline, et valimiste järel – ning eriti just kehva tulemuse ja opositsiooni jäämise korral – võivad sisevalimisteaegsed haavad taas lahti lüüa.