Riigikogu liige välistab kesk- ja reformierakondlaste liidu, ülejäänud väldivad EKREt

«Samuti arvan, et paljud erakonnad, sealhulgas sotsiaaldemokraadid, välistavad koalitsiooni EKREga, mis ahendab koalitsioonide võimalusi,» märkis ta.

Pingeliste edetabelite kohta ütleb Odinets, et need on pigem erandid. «Ilmselt sõltub see sellest, kuidas küsitlus tehti, milline oli valim jne. Ükski varasem edetabel ei näidanud EKRE võitu, ma ei usu sellesse,» ütles Odinets.

Keskerakondlasest riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski sõnas, et ta tõepoolest ei tea, kuidas valimised lõppevad, kuid reformierakondlaste ja keskerakondlaste koalitsiooni välistas ta kindlalt: «Mulle tundub, et me ei saa loota Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile, sest meie koostöö ebaõnnestus. Pärast seda, kui nad meid välja viskasid, ei kujuta ma seda hästi ette. Ma ei usu, et reformierakondlaste psühholoogias oleks midagi muutunud.»

Jufereva-Skuratovski ütles, et ta ei muretse edetabelite pärast. Pigem on ta keskendunud ja pinges sel põhjusel, et küsitluste tulemused on väga erinevad: «Ma lihtsalt ei tea, millistele hinnangutele võiks praegu toetuda. Niisugune tohutu vastuolu annab vaid mõista, et praegu ei saa milleski kindel olla.»

Ka Narva linnavolikogu liige Deniss Lartšenko on seda meelt, et pidevalt muutuvaid edetabeleid arvesse võttes on olukorra arengut raske ennustada.

«Vahetult enne valimisi ütlesid kõik, et pole küsimustki, milliseid väärtusi Eesti elanikkond toetab, liberaalseid või konservatiivsemaid. Praegu näeme edetabelite põhjal, et nende polaarsuste vahel on vastasseis. Seetõttu on oluline, et inimesed tõesti valima tuleksid,» ärgitas Lartšenko.

Rahvasaadik märkis ka, et praegu on Narvas valimisaktiivsus väga madal – umbes kaks ja pool tuhat inimest. Samas märkis ta, et kõik võib muutuda, kuna traditsiooniliselt lähevad Ida-Virumaa elanikud viimasel valimispäeval valimisjaoskonda. Lartšenko sõnul on Ida-Virumaal kõigil peaaegu võrdsed võimalused.