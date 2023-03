Teokarbimeetod on teduslaadne kuid pigem siiski meelelahutuslik võttestik, et hinnata, kes kellega võimuliite luua saaksid. See meetod võimaldab anda hinnangu sellele, kui lihtsalt ühe või teise võimusemuga võidakse kokkuleppeni jõuda. Mõistagi on määravaks mandaatide jaotumine erakondade vahel aga see, kui libedalt võiks ühe või teisega minna läbirääkimised on teokarbimeetodiga ennustatavad. Eks me pärast võimuläbirääkimisi näeme, kui täpsed need ennustused on olnud. Teokarbimeetodi aluseks ei ole mitte erakondade programmid vaid 29 küsimust, millele antud vastused on võetud aluseks erakondade võrdlemisel ja mille abil said valijad leida kandidaate, kes nende ilmavaatele lähimad.