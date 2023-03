VIDEO ⟩ Mihhail Kõlvart: valimistulemuses pole süüdi ainult Jüri Ratas, me kõik oleme süüdi

«Ei saa öelda, et Jüri on süüdi. Poliitika on meeskonnamäng ja minu esimene järeldus ei ole, et tuleb erakonnale uus juht valida. Loomulikult ma ei ole erakonna tulemusega rahul, kuid ei ole üht aspekti, mida ebaõnnestumisel välja tuua. Me elame kriiside ajal. Ratase valitsus sai esimese kriisi ajal hästi hakkama, kuid opositsioonis ei suutnud me anda signaali, mida me saame pakkuda,» ütles Kõlvart Postimehe valimisstuudios.

Reformierakond sidus oma valimiskampaanias kokku EKRE, Keskerakonna ja Isamaa, öeldes, et kui Reformierakond võimule ei saa, tuleb EKREIKE (EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon). «Mina ei pea tõestama, et ma pole EKRE ideoloogia pooldaja,» kommenteeris Kõlvart.

Samas märkis ta, et Reformierakond on sildistanud kõik EKRE valijad äärmuslasteks. «See pole normaalne, et üks ühiskonna osa on kuulutatud meie vaenlasteks. EKRE ei ole ainult Martin Helme, väga palju Eesti inimesi toetab seda erakonda. Kuidas saab peaminister öelda, et see ühiskonna osa on radikaalid ja meie vaenlased? Kui tulevad rasked ajad ja peame me olema koos, mida me siis neile ütleme?» küsis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on väga suur tõenäosus, et EKRE ja Keskerakond jäävad uuest koalitsioonist välja.

«Kes kuuluvad uude koalitsiooni, selle valiku teeb Reformierakond. Enne valimisi anti selge signaal, kes on Reformierakonna vaenlased. Homme on keeruline anda ühiskonnale signaal, et hakkame nendega koostööd tegema. Ülehomme juba saab seda teha, aga homme mitte,» ütles Kõlvart.