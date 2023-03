Reformierakond võitis valimised. Kaja Kallas sai isiklikult rekordtulemuse – 31 821 häält. Reformierakond võib teha valitsuse kellega ise tahab. Reformierakonnal ja Eesti 200 on kokku 51 kohta. Reformierakonnal ja Keskerakonnal on 53 kohta. Reformierakonnal, Eesti 200 ja sotsidel on 60 kohta.