Alar Karis kiirustab erakondi valitsusliidu kõnelusi alustama

«Riigikogu uue koosseisu jõujooned on nüüd selged. Kutsun erakondi, kes praegu teadaolevalt jõudsid parlamenti, alustama kiiresti omavahelisi kõnelusi tugeva valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. Siis saan valimistulemuste välja kuulutamise järel teha ettepaneku valitsuse moodustamiseks selle erakonna esimehele, kes ülesande ka lahendada suudab,» sõnas Karis pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et tema soov on, et aeg ei läheks tühja: «Praegune olukord ei soosi pikka ebamäärasuse perioodi, mis jääb lahkuva valitsuse kohvrite pakkimise ja saabuva koalitsiooni käivitumise vahele».