EKRE kavatseb nõuda e-häälte ülelugemist endale sobival viisil

«Meie töö kandis vilja, me saime väga korraliku toetuse. Täna hommikul ei ole vaja norutada ja küsida, mis läks valesti. Me teame, mis läks valesti. E-valimistega moonutati valimiste tulemust tundmatuseni võrreldes sellega, mis paberhääled näitasid. Me oleme alati kahtlustanud, et täiesti läbipaistmatu ja vaadeldamatu e-valimiste süsteem võimaldab pettust,» kirjutas ta.