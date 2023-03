Riina Sikkut: see oli valijate ootus

Erakonna esimees Lauri Läänemets jäi Postimehele vahetult peale pressikonverentsi tabamatuks, kuid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut nimetas Reformierakonna otsust suurepäraseks. «Eks see oli ka valijate ootus, et tulebki korralik liberaalne valitsus,» ütles ta.



Sikkut sõnas, et sotsidel oli eile õhtul juhatuse koosolek kus arutati, et mida teha kui Reformierakond teeb ettepaneku koalitsioonikõnelusi alustada. Sikkuti sõnul lepiti kokku, et ettepanek võetakse vastu. Ta sõnas vahetult peale Kaja Kallase pressikonverentsi, et ei tea, et sotsid oleks tänaseks kokku leppinud uue kohtumise.



Küsimusele, milliste mõtetega sotsid laua taha lähevad ning kas on ka punaseid jooni vastas Sikkut: «Punaseid jooni me tõmmanud ei ole ja me ei pea seda ka mõistlikuks.»