Valimisrikkumiste nimekiri jäi lühikeseks: soditud plakatid, topelthääled ja pahane vaatleja

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) arendusosakonna politseikapten Ly Kallas kinnitas, et valimised Eestis on ausad ning möödusid rahulikult. «Valimiste jooksul jõudsid politseini mitmed teated, millest osa on veel kontrollimisel. Teeme koostööd valimisteenistusega, et kontrollida infot igast võimalikust rikkumisest,» sõnas Kallas.

Ta tõi välja, et pühapäeval teatati kahest juhtumist, kus oli alust arvata, et inimene sai hääletada kaks korda. Üks selline juhus oli Lasnamäel, teine Kohtla-Järvel. «Meile teadaolevalt sai ühel juhul see võimalikuks valimisjaoskonna töötajate inimliku eksituse tõttu,» sõnas Kallas. Tema sõnul on kontrollimise käigus selgunud, et Kohtla-Järve juhtum ei olnud pahatahtlik ja menetluse alustamiseks ei ole alust.