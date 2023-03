VIDEO ⟩ Kristina Kallas: esimesed koalitsiooni kohtumised teeme juba homme

Kristina Kallase sõnul on Eesti 200 põhijoonteks haridusreform, rohepööre ja personaalse riigi ülesehitamine, mida nad mainisid ka valimisprogrammis. Hussar lisas, et vestlusele minnakse plaaniga luua tugev lepe, mis kestaks järgmised neli aastat.

«Me ei ole rääkinud ministriportfellidest, veel vähem nende jaotusest,» märkis Hussar ajakirjaniku küsimuse peale. Kallas andis seejuures mõista, et ministrikohtade jaotus pole esialgu pooltki nii oluline, kui koalitsiooni sisuline plaan. Küll aga arvas ta, et iga minister peaks riigikogu ees nö kompetentsi-ristküsitluse läbima: «Et me ei võtaks põrsaid kotis.»